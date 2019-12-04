Меркель объяснила причину высылки российских дипломатов из Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что российские дипломаты были высланы из ФРГ на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как Москва не помогла расследовать данное преступление. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства», — сказала канцлер.

Германский лидер также отметила, что намерена затронуть данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным в Париже 9 декабря.

При этом Меркель уверена, что высылка дипломатов не станет преградой для саммита «нормандской четверки».

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