Меркель объяснила причину высылки российских дипломатов из Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что российские дипломаты были высланы из ФРГ на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как Москва не помогла расследовать данное преступление. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства», — сказала канцлер.
Германский лидер также отметила, что намерена затронуть данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным в Париже 9 декабря.
При этом Меркель уверена, что высылка дипломатов не станет преградой для саммита «нормандской четверки».
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