Адвокат Соколова пожаловался на невозможность свиданий с ним в СИЗО

Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Александр Почуев рассказал «Газете.Ru», что подал жалобу из-за невозможности свиданий со своим подзащитным.

По его словам, Соколов сейчас находится в СИЗО2 г. Москва «Бутырка», где с ним проводятся следственные действия.

Адвокат отметил, что Соколов раскаивается в содеянном «и способствует расследованию».

«На условия содержание жалоб нет, за исключением невозможности свиданий с адвокатом. В настоящее время я штурмуюю бюро пропусков и подал жалобу в адрес руководителя изолятора и надзирающего прокурора. Мне отказывают в требовании о вызове моего клиента в виду недостаточности мест в кабинетах. Это грубейшее нарушение права на защиту», — заявил Почуев.

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