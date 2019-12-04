Москвичам пообещали отсутствие снежного покрова до середины декабря

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Газете.Ru» о том, что большую часть европейской России в декабре ожидает резкое потепление.

По его словам, в Центральной Сибири температура поднимется с -40°С до -15°С, а в Западной — с -45°С до -5°С.

При этом он ответил, что в столичном регионе зима пока «делает робкие попытки утвердить свои права».

Снежный покров до середины декабря не установится в Москве из-за потепления, пояснил Тишковец.

«На неделе к нам придет оттепель с нулевой температурой или положительными показателями днем и до -5°С ночью. Такая ерунда продержится до середины декабря. Во второй части есть надежда на то, что чуть-чуть похолодает», — подчеркнул Тишковец.

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