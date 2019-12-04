Обвиняемому в убийстве аспирантки Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке»

Историку Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, сменили сокамерника в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

Как отмечается, новый сокамерник бывшего доцента обвиняется в краже, ранее с ним сидел обвиняемый в изнасиловании.

«Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил. Я видел у него «Фауста» Гете. Соколов отметил, что питание в «Бутырке» хорошее», — сказал Мельников.

Также он отметил, что до Нового года историк будет в Москве.

Соколов также рассказал секретарю, что на него не оказывалось никакого давления, перевод из Санкт-Петербурга прошел без проблем.

«Единственное, что ему не понравилось, — состояние туалета», — уточнил Мельников.

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был арестован по обвинению в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко. Он будет находиться под стражей до 8 января 2020 года.

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