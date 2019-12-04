В Одессе горит колледж на площади 2000 квадратных метров

В Одессе загорелся колледж, площадь пожара увеличилась до 2 тысяч кв. м. Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС в Facebook.

Отмечается, что из колледжа были эвакуированы более 40 человек. Еще девять человек госпитализированы, трое из них — пожарные.

«По состоянию на 11.40, площадь пожара ориентировочно составляет 2 тысячи квадратных метров, существует угроза распространения огня», — заявили в ведомстве.

Ранее спасатели сообщали о возгорании на площади 1000 кв. м.