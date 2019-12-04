Киевский эксперт назвал царскую Россию и СССР виноватыми в оглуплении украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан написал в своем блоге на сайте издания «Новое время» о том, что СССР и царская Россия виновата в низком уровне образованности украинцев.

По его словам, уровень образованности на Украине не просто заставляет желать лучшего, а удручает и пугает.

Компан считает, что всему виной царская Россия, которая «столетиями выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев», пресекая любые попытки развивать научную и культурную сферу. Также он отмечает, что такой же политики придерживались большевики, которые «несмотря на свое пролетарское происхождение прекрасно понимали, что необразованным провинцией управлять легче».

«Нас мало и мы, к сожалению, тупеем. Я даже имею в виду не природные способности», — добавил Компан.

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