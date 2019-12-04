Сотрудник ГИБДД застрелил угрожавшего патрулю мужчину в Ростовской области
В Ростовской области сотрудник Госавтоинспекции застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону.
Уточняется, что, исполняя служебные обязанности, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль за нарушение ПДД.
Тогда, по предварительным данным, к полицейским подошел неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно потребовав отпустить нарушителей. После чего, на законное требование сотрудников предъявить удостоверяющие личность документы, неизвестный достал похожий на пистолет Макарова предмет, и стал стрелять в сторону инспектора ДПС.
В пресс-службе пояснили, что тогда второй полицейский, «учитывая потенциальную опасность», применил табельное оружие, сделав сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем в сторону неизвестного.
По данным МВД, от полученных ранений мужчина скончался на месте.
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