После взрыва газа в доме под Белгородом завели несколько уголовных дел

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что по факту взрыва газа в четырехэтажном доме в поселке Яковлево, расположенном в регионе, завели уголовные дела. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил что, на месте происшествия работают сотрудники СК России, прокуратуры и полиции.

«Уголовные дела уже возбуждены», — добавил Савченко.

Как было известно, хлопок газа случился на улице Шаландина в поселке Яковлево. В результате взрыва была разрушена часть стены. В связи с этим всех жильцов эвакуировали.

По имеющейся информации, из-за инцидента пострадали шесть человек.

На данный момент спасатели продолжают заниматься поисками людей под завалами.

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