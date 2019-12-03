Зеленский придумал способ вернуть украинцев на родину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о запуске в стране новой программы, которая должна спровоцировать возвращение покинувших родину украинцев. Об этом он рассказал в своем Facebook.

Украинская государственная программа получила название «Возвращайся и оставайся».

«Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также очень хотим, чтобы те, кто, к сожалению, опустил руки и планирует уехать из Украины, остались», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, в рамках программы будут предложены новые условия доступного кредитования для собственного дела. Украинский лидер заявил, что кредит в размере $62,6 тыс.будет выдаваться сроком на пять лет. Программа предусматривает ставки в 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум два рабочих места, 7% для не создающего рабочие места предприятия с выручкой до $1,04 млн.

Также для желающих расширить собственное дело, которое имеет выручку от $1,04 млн до $2,08 млн возможна ставка в 9%, отметил Зеленский.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский призвал бороться за «потерявшихся» жителей ЛНР и ДНР — Медведчук призвал Зеленского вернуть всех граждан Украины на родину