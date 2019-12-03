Грузинских оппозиционеров закидали вениками и бутылками на митинге

Во время митинга в грузинском городе Мцхета лидеров оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» забросали вениками и бутылками, сообщает «Грузия Online».

Отмечается, что в оппозиционеров бросали различные предметы сторонники правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

По словам одного из пострадавших оппозиционеров, в него во время митинга прилетел тяжелый предмет.

«Это лицо нынешней власти. Таким образом они пытаются удержаться за власть», — посетовал он.

Кроме того, во время митинга между оппозиционерами и сторонниками правящей партии произошла потасовка. Но правоохранители быстро пресекли ее. Также местные полицейские в ходе протеста задержали сторонника правящей партии за мелкое хулиганство.

14 ноября в столице Грузии начались акции протеста после непринятия депутатами обещанных поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

18 ноября оппозиционные силы блокировали здание парламента, что привело к силовому разгону протестующих. 25 ноября оппозиция вновь организовала митинг у парламента, который также разогнал спецназ.

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