СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений «противовоздушной обороны» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА «Новости».

Ранее Цемах был свидетелем по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе, после изменения его статуса на подозреваемого.

В настоящее время данные о бывшем командире размещены на сайте Министерства внутренних дел с указанием, что он является «лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования».

Кроме того, Цемах подозревается по статьям «террористический акт, который привел к гибели людей» и «создание террористической группы или организации».

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.

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