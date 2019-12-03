В Смоленской области обнаружили мертвым пропавшего шестилетнего мальчика

В городе Вязьма в Смоленской области спасатели нашли в пруду подо льдом тело шестилетнего мальчика, который пропал вечером 2 декабря. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 2 декабря ребенок ушел из дома гулять около 17.00, потом он так и не вернулся.

При обнаружении на теле мальчика не обнаружили каких-либо видимых телесных повреждений.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В том числе изучаются условия его жизни и воспитания.

Расследование ведет глава регионального управления СК.

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