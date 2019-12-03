Песков: дискуссий о введении удостоверений личности с графой «национальность» не ведется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу ЛДПР выдавать россиянам удостоверения личности с графой «национальность»,передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, никаких решений по этой поводу пока не принималось.

«Никаких решений на этот счёт не принималось и, насколько я знаю, особых дискуссий не ведется в прикладном плане. Не могу сказать, получит эта инициатива продолжение в прикладном плане или не получит», — заявил Песков.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект, предусматривающий введение нового документа, удостоверяющего личность граждан РФ. Как говорится в пояснительной записке, «устанавливается возможность реализовать право определять и указывать свою национальную принадлежность».

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