Песков: дискуссий о введении удостоверений личности с графой «национальность» не ведется
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу ЛДПР выдавать россиянам удостоверения личности с графой «национальность»,передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Пескова, никаких решений по этой поводу пока не принималось.
«Никаких решений на этот счёт не принималось и, насколько я знаю, особых дискуссий не ведется в прикладном плане. Не могу сказать, получит эта инициатива продолжение в прикладном плане или не получит», — заявил Песков.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект, предусматривающий введение нового документа, удостоверяющего личность граждан РФ. Как говорится в пояснительной записке, «устанавливается возможность реализовать право определять и указывать свою национальную принадлежность».
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