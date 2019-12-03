В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении моста в Оренбурге

Два водителя, получившие ранения при обрушении моста в Оренбурге 2 декабря, останутся под наблюдением медиков в больнице следующие пять дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областной минздрав.

Как отмечается, состояние водителя легкового автомобиля, мужчины 1964 года рождения, оценивается как легкой степени тяжести, водителя грузовика 1987 года рождения — средней тяжести.

«Водитель легковушки больше напуган, у него легкие травмы. Водитель большегруза получил травму головы, но он ходит, разговаривает», — рассказали в минздраве.

Вечером 2 декабря на улице Терешковой обрушился виадук «Обход города Оренбурга», когда по мосту проезжала груженая грузовая машина. В результате разрушился мост, под ним находились два автомобиля: груженный щебнем грузовик «Скания» и легковой автомобиль «Лада-Приора».

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