Семьи погибших не согласны с выводами СК о крушении SSJ-100 в Шереметьево

Родственники жертв крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево не согласны с результатами расследования Следственного комитета, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Герасимова, представляющего интересы нескольких семей погибших.

По словам юриста, родственники считают ошибочным возложение вины за гибель пассажиров на командира экипажа Дениса Евдокимова. Он отметил, что такое решение было ожидаемо, однако оно несправедливо.

Адвокат также подчеркнул, что следствие проигнорировало ходатайства семей погибших о проведении экспертизы.

В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.

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