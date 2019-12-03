200 тысяч человек эвакуированы из-за тайфуна на Филиппинах

Число эвакуированных из-за тайфуна «Тисой» на Филиппинах достигло 200 тысяч человек, сообщает издание Aljazeera.

По последним данным, 200 тысяч человек были эвакуированы из прибрежных и горных районов Филиппин из-за опасности потопов и оползней.

«Тисой» стал 20-м тайфуном на Филиппинах за 2019 год. Он обрушился на остров Лусон около полуночи во вторник, 3 декабря, по местному времени (19.00 2 декабря по московскому времени). В настоящее время тайфун движется в направлении острова Миндоро.

Отмечается, что из-за погодного явления был закрыт местный аэропорт.

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