200 тысяч человек эвакуированы из-за тайфуна на Филиппинах
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Число эвакуированных из-за тайфуна «Тисой» на Филиппинах достигло 200 тысяч человек, сообщает издание Aljazeera.
По последним данным, 200 тысяч человек были эвакуированы из прибрежных и горных районов Филиппин из-за опасности потопов и оползней.
«Тисой» стал 20-м тайфуном на Филиппинах за 2019 год. Он обрушился на остров Лусон около полуночи во вторник, 3 декабря, по местному времени (19.00 2 декабря по московскому времени). В настоящее время тайфун движется в направлении острова Миндоро.
Отмечается, что из-за погодного явления был закрыт местный аэропорт.
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