Роскачество выбрало лучшие приложения для заказа такси

Эксперты Роскачества проанализировали 40 мобильных приложений для заказа такси, отчет об исследовании опубликован на официальном сайте.

Приложения оценивались по функциональности, удобству использования и безопасности. Из 40 сервисов проверку прошли 22, именно их Роскачество рекомендует к использованию.

Самыми лучшими стали «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett для устройств на операционной системе iOS и «Яндекс.Такси», Uber Russia и «Ситимобил» для Android.

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