Завершено расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела об убийстве сестрами Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян своего отца. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что сестры совершили убийство из-за личной неприязни, которая появилась из-за многократных побоев и психического давления со стороны мужчины. Данный факт был учтен как смягчающее вину обстоятельство.

Также сообщается, что в отношении 17-летней Марии Хачатурян уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018— им было 19, 18 и 17 лет соответственно.

28 июля 2018 года девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

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