Проезд большегруза стал причиной обрушения моста в Оренбурге

Предварительной причиной обрушения моста в Оренбурге стал проезд груженного большегруза, сообщает РИА «Новости».

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

«Ремонтные работы на мосту длились в течение месяца и должны были завершиться в середине следующего года. По предварительным данным, проход большегруза стал причиной обрушения. На въезде на путепровод были знаки, ограничивающие массу автомобиля», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории Оренбурга введен режим ЧС муниципального уровня.

В районе поселка Кушкуль в Оренбурге обрушился мост, в результате инцидента пострадали три человека.

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