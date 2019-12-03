Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул
Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.
На месте тушения работают 220 специалистов, площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров.
Причина возгорания пока неизвестна.
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