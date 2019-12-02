Ноябрь в Москве вошел в список самых теплых за 140 лет

Ноябрь 2019 года вошел в список самых теплых месяцев за 140 лет истории метеонаблюдений, сообщает портал «Метеоновости».

Минувший месяц стал 15-м в рейтинге самых теплых.

Отмечается, что среднемесячная температура составила +1,8°C.

Этот результат позволяет присвоить текущему году звание «Серебряной осени», ведь своим суммарным результатом три осенних месяца превысили среднеклиматическую норму на +2,8°C, уступив лишь 1974 году 0,1°C.

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