Путин утвердил закон о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно закону, иностранным СМИ, являющимся иноагентом, могут быть частные лица, если они распространяют сообщения и материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц и спонсируются из-за рубежа.
Так, под действие закона могут попасть зарегистрированные в иностранном государстве юридические лица, иностранные структуры без образования юрлица, физические лица, которые финансируются другими странами.
По закону предусматривается возможность блокировки интернет-ресурса иностранного СМИ-иноагента, если будут нарушены правила распространения информации.
Ранее Совфед одобрил поправки к закону о СМИ-иноагентах.
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