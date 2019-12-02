Путин утвердил закон о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно закону, иностранным СМИ, являющимся иноагентом, могут быть частные лица, если они распространяют сообщения и материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц и спонсируются из-за рубежа.

Так, под действие закона могут попасть зарегистрированные в иностранном государстве юридические лица, иностранные структуры без образования юрлица, физические лица, которые финансируются другими странами.

По закону предусматривается возможность блокировки интернет-ресурса иностранного СМИ-иноагента, если будут нарушены правила распространения информации.

Ранее Совфед одобрил поправки к закону о СМИ-иноагентах.

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