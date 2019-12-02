СК начал проверку после драки между школьником и учителем в Белгороде

В Белгороде СК начал доследственную проверку после конфликта в школе между учителем и учеником восьмого класса. Об этом сообщается на сайте управления СК России по региону.

29 ноября в сети появилась видеозапись с дракой между учителем и учеником на уроке информатики в городской школе №15.

Следствие отмечает, что установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям всех причастных к инциденту, в том числе лицам, отвечающим за воспитание и безопасность несовершеннолетних в ходе учебного процесса.

По словам одного из школьников, ставшего свидетелем инцидента, конфликту предшествовало сильное опоздание подростка на урок, а также грубое обращение в ответ на замечание учителя. После этого, в ответ на просьбу удалиться из класса школьник продолжил словесную перепалку, проигнорировав просьбу преподавателя.

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