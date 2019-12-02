Суд арестовал более 9 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края

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Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев на заседании Басманного суда города Москвы, 29 марта... Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев на заседании Басманного суда города Москвы, 29 марта...
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев на заседании Басманного суда города Москвы, 29 марта...
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в присвоении денег компании «Роснефть». Об этом сообщает ТАСС.

«Судом наложен арест на имущество в виде 9 млн рублей, $13 тыс., €500 и 759 китайских юаней», - сказал судья.

В конце марта текущего года суд поместил Ишаева под домашний арест до 27 мая.

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