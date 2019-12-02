На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок через четыре дня после пуска

Энергоблок на новой Сахалинской ГРЭС-2 перестал работать через четыре дня после официального запуска на новой Сахалинской ГРЭС-2, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря «Сахалинэнерго» Маргариту Татарову.

Внезапное отключение энергоблока не стало первым инцидентом на недавно открывшейся электростанции. По словам Татаровой, только в ноябре 2019 года произошло 29 технических неполадок на Сахалинской ГРЭС-2.

В настоящее время из-за отключения энергоблока было инициировано расследование. Оно призвано установить причины случившегося.

«Вырабатываются меры по предотвращению подобных случаев», — добавила Татарова.

Известно, что ГРЭС-2 работает по диспетчерскому графику, благодаря резервному оборудованию.

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