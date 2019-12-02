Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у Аляски

У берегов американской Аляски было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,1, гласят данные американской Геологической службы.

По последним сведениям, очаг подземных толчков пролегал на глубине около 35 км. Сам эпицентр был зафиксирован в 144 км от населенного пункта Адак, где живут 330 человек.

Стоит отметить, что толчки были обнаружены в 08.01 по мск.

В настоящее время данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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