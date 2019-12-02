В Техасе трое человек погибли при крушении легкомоторного самолета
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В районе международного аэропорта Сан-Антонио в американском штате Техас разбился легкомоторный самолет, в результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает агентство Reuters.
Известно, что воздушное судно направлялось из Шугар-Ленд в Боерн.
По словам начальника пожарной охраны Сан-Антонио Чарльза Гуда, у самолета возникли проблемы с двигателем во время полета, он упал примерно в 140 м от взлетно-посадочной полосы.
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