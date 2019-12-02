В Москве в понедельник ожидается до -3°С

В Москве в понедельник, 2 декабря, ожидается переменная облачность и до -3°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что в течение дня возможны осадки в виде снега. Температура воздуха в столице составит -3 — -1°С.

Москвичей также предупредили о гололедице. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -6 — -4°С. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.