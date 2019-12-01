Обстрелянный в Киеве автомобиль принадлежал депутату

За рулем автомобиля, по которому неизвестный открыл стрельбу, находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на депутата.

По словам Соболева, злоумышленник обстреляли его автомобиль в центре украинской столицы, в результате инцидента погиб трехлетний сын депутата.

В отделе коммуникаций городской полиции сообщили, что неизвестный стрелял в Соболева, однако пуля попала в его младшего сына, который скончался от полученного ранения в машине «скорой помощи». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева был обстрелян автомобиль, находившийся в нем ребенок скончался.

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