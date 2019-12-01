Обстрелянный в Киеве автомобиль принадлежал депутату
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За рулем автомобиля, по которому неизвестный открыл стрельбу, находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на депутата.
По словам Соболева, злоумышленник обстреляли его автомобиль в центре украинской столицы, в результате инцидента погиб трехлетний сын депутата.
В отделе коммуникаций городской полиции сообщили, что неизвестный стрелял в Соболева, однако пуля попала в его младшего сына, который скончался от полученного ранения в машине «скорой помощи». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева был обстрелян автомобиль, находившийся в нем ребенок скончался.
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