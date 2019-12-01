Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости. Глава государства опубликовал обращение к гражданам на своей странице в Facebook.

Зеленский напомнил о прошедшем 28 лет назад референдуме и подчеркнул, что тогда 90% украинцев выступили за существование Украины как суверенного государства.

Президент также заявил, что уже есть целое поколение людей, которые родились сами и родили своих детей в независимой стране.

«И это наше будущее. Ради которого мы должны продолжать быть», — заключил глава Украины.

Всеукраинский референдум по поддержке Акта о независимости Украины прошел 1 декабря 1991 года, в каждом из регионов страны большинство граждан поддержало идею суверенитета государства.

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