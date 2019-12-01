Пять человек погибли из-за отравления неизвестным веществом под Ярославлем

Пять человек отравились неизвестным веществом в поселке Дубки Ярославской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

По последним данным, в одном из домов поселка Дубки были обнаружены тела трех мужчин, еще две женщины из этого дома скончались в больнице. По версии следствия, причиной стало отравление неустановленным веществом.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Тела погибших были доставлены на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной версии, причиной смертельного отравление могло стать употребление стеклоочистителя в качестве спиртного напитка.

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