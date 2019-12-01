В Минздраве рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье
В Минздраве поделились сведениями о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье, передает корреспондент «Газеты.ру».
Как было известно, в результате ДТП пострадали 19 человек.
По имеющейся информации, у 18 раненых наблюдается состояние средней тяжести. Однако один пассажир пребывает в тяжелом состоянии.
Сейчас все пострадавшие находятся в больницах.
В данный момент пациентам оказывают необходимую помощь. Кроме того, их обследуют медики.
При этом амбулаторную помощь получили десять человек.
Отмечается, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова взяла ситуацию с пострадавшими в результате аварии в Забайкальском крае под свой личный контроль.
До этого сообщалось, что в результате ДТП в этом регионе погибли 19 человек.
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