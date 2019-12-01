В Минздраве рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В Минздраве поделились сведениями о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье, передает корреспондент «Газеты.ру».

Как было известно, в результате ДТП пострадали 19 человек.

По имеющейся информации, у 18 раненых наблюдается состояние средней тяжести. Однако один пассажир пребывает в тяжелом состоянии.

Сейчас все пострадавшие находятся в больницах.

В данный момент пациентам оказывают необходимую помощь. Кроме того, их обследуют медики.

При этом амбулаторную помощь получили десять человек.

Отмечается, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова взяла ситуацию с пострадавшими в результате аварии в Забайкальском крае под свой личный контроль.

До этого сообщалось, что в результате ДТП в этом регионе погибли 19 человек.

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