Каждый второй россиянин с ВИЧ не получает лечение

Число инфицированных ВИЧ в России перешагнуло планку в 1 млн человек, при этом, из них лечение проходят не более 500 тысяч человек из тех, кто учтен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академика РАН Вадима Покровского.

Уточняется, что количество инфицированных за шесть месяцев текущего года выросло на 47 тысяч.

По словам эксперта, общее число инфицированных растет параллельно с ростом смертности.

Покровский отметил, что в прошлом году 37 тысяч человек умерли, и это рекордная цифра.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом.

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