Судмедэксперта по делу о «пьяном мальчике» не отстранили от должности

Подозреваемого в халатности судмедэксперта Сергея Насонова, который выявил содержание спирта в крови мальчика, сбитого насмерть автомобилем в Кировской области, до сих пор не отстранили от должности . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В ведомстве также отметили, что никаких рекомендаций об отстранении Насонова от должности не поступало.

Ранее в отношении судмедэксперта было возбуждено уголовное дело. О его отстранении ходатайствовал СК России.

В июле 2019 года в селе Буйское Кировской области автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции, насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу.

Тогда экспертиза, проведенная Насоновым, показала наличие спирта в крови погибшего ребенка. По версии следствия, образец крови мальчика мог быть испорчен из-за халатности судмедэксперта, так как хранился в ненадлежащих условиях.

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