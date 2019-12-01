Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский рассказал, что спасательный буксир МБ-92 Тихоокеанского флота спас тонущих рыбаков в Японском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, оперативная служба флота получила сообщение в ночь на 1 декабря, что малое плавучее сооружение с двумя рыбаками на борту терпит бедствие в Японском море.

После полученной информации в район источника сигнала был перенаправлен спасательный буксир МБ-92 под командованием Ильи Тильки, который совершал переход из залива Анива во Владивосток, сказал Воскресенский.

Так, в море была обнаружена пластиковая рыбацкая лодка с навесным мотором. Она находилась более чем в 30 километрах от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Рыбаки были приняты на буксир, ем оказали первую медицинскую помощь.

Сейчас судно со спасенными идет во Владивосток.