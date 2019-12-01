Число погибших при перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 14
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Число погибших в столкновении сотрудников муниципальной полиции с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике достигло 14 человек. Об этом сообщает El universal.
Бой произошел в муниципалитете Вилья-Унион.
По словам губернатора региона Мигеля Солиса были убиты 10 предполагаемых боевиков наркокартеля и четыре полицейских.
Кроме того, еще шесть правоохранителей получили ранения.
До этого стало известно, что члены наркокартеля атаковали администрацию муниципалитета Вилья Уньон.
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