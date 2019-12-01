Кинолог дал советы при нападении собак

Президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский рассказал, как себя вести при нападении собак. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По его словам, не стоит в первую очередь провоцировать собаку. Если животное все же напало на вас, то лучше прижаться к стене и посмотреть, можно ли куда-нибудь подняться. Кроме того, можно спокойно высоко поднять руки, так как собака подумает, что вы большие, так как у этого животного плохое зрение.

«Нельзя намахиваться руками, потому что если, например, стая бездомных собак, и вы намахиваетесь на собаку, то там есть кобель-лидер, который будет защищать самку и стаю. Вы спровоцировать можете», — сказал кинолог.

Он добавил, что можно распылить какие-нибудь пахучее средство – лак, одеколон, баллончик. Собаки не будут связываться с неизвестным запахом.

Уражевский уточнил, что обычно животные не нападают сами. Если все-таки собака покусала человека, то следует обратиться к врачу.

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