Полицейские-язычники Великобритании расследуют убийство скота в лесу

Ассоциация полицейских-язычников Великобритании приступила к расследованию дела о серии ритульных убийств животных в деревне Брамшо графства Гэмпшир. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что в последние две недели жители поселения находили трупы животных в лесу Нью-Форест с оккультными символами.

Так, 19 ноября была найдена мертвая овца по кличке Пушистик. На ее теле была обнаружена колотая рана. По словам владельцев овцы, на трупе животного было нанесенл изображение пентаграммы и перевернутого креста.

Представитель полиции графства заявил, что также были найдены два теленка корова с ранениями.

20 ноября на деревенской церкви были найдены граффити с перевернутым крестом, фаллическими символами и цифрой 666.

Сержант Энди Парти, который возглавляет ассоциацию полицейских-язычников, предположил, что за преступлениями могут стоять дети или кто-то с проблемами ментального характера.