Сбежавшего в октябре московского школьника нашли в Калуге
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Московский школьник, сбежавший из дома в конце октября, был найден в Калуге. Об этом сообщает РЕН, со ссылкой на СУ СК по Москве.
Его доставят в следственное подразделение в ближайшее время, после этого ребенка передадут родителям.
До этого стало известно, что 15-летний подросток ушел из дома на улице Теплый Стан 28 октября, после чего не связывался с родственниками.
Отмечается, что он взял с собой паспорт, деньги и учебник по любимому предмету – математике.
По данным СМИ, у подростка были конфликты с родителями. Так, его мать настаивала на том, чтобы он постригся, чему мальчик сопротивлялся, а накануне погоде он побрился налысо.
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