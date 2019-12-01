Учительницу из Техаса подозревают в сексуальных связях с учениками

Учительницу из американской школы в штате Техас обвиняют в сексуальных связях с двумя учениками. Об этом сообщает Daily Star.

Согласно имеющимся данным, 32-летняя преподавательница и мать двоих детей признала вину.

При этом женщина до конца не уверена, был ли у нее сексуальный контакт с 16-летним подростком, так как не помнит все, что происходило из-за алкогольного опьянения.

Отмечается, что в марте прошлого года преподаватель также занималась сексом с 18-летним учеником.

В соответствии с законодательством штата Техас учителю запрещено вступать в сексуальные контакты со обучающимися, даже если они находятся в возрасте согласия.

Адвокат обвиняемой утверждает, что с момента, когда против женщины начали расследование, она больше не употребляет алкоголь и состоит в обществе анонимных алкоголиков.

После предъявления обвинений женщину уволили из школы с запретом на преподавание на всю жизнь.