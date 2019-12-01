На участке в Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тясыч

В Сланцевском районе Ленинградской области правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти женщины, считавшейся пропавшей без вести. Об этом сообщает 47news.

В полиции заявили, 36-летняя женщина сообщила, что на участке садоводства «Дружба» нашла скелетированные останки своей 81-летней бабушки, которая пропала в октябре 2019 года.

Правоохранители обнаружили на месте фрагменты скелета, без черепа и некоторых костей. Также были найдены документы, связка ключей, трость и одежда погибшей.

В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублями.

Проводится проверка. Причины и обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.