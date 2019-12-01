В Мексике были убиты 5 человек в ходе перестрелки с наркокартелем

Министерство общественной безопасности штата Коауила в Мексики сообщило, что пять вооруженных мирных жителей были убиты в ходе перестрелки с предполагаемыми членами Северо-восточного наркокартеля, которые атаковали администрацию муниципалитета Вилья Уньон, передает Milenio.

В прокуратуре штата Коауила заявили, что пять вооруженных граждан были убиты, после того, как предполагаемые члены Северо-Восточного картеля прибыли в муниципалитет Вилья Уньон, где они расстреляли здание муниципальной администрации, а также полицейский участок.

По словам свидетелей, предполагаемые преступники прибыли примерно на семи фургонах. Были слышны выстрелы и видны сгоревшие автомобили.

Часть бронированных автомобилей, откуда стреляли преступники, были уничтожены.