ВОЗ: у 86 тысяч человек в России был диагностирован ВИЧ в 2018 году

Европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара рассказал, что ВИЧ был диагностирован у более чем 141 тысячи человек в европейском регионе, из них 86 тысяч заболевших из России. Об этом собщает РИА «Новости».

Он отметил, что, как и во всех странах европейского региона, в России существуют люди, которые не знают о наличии у себя вируса.

«И, хотя заражение ВИЧ можно предотвратить, распространение болезни в европейском регионе продолжается», — заявил Дара.

По его словам, в 2018 году в европейском регионе было диагностировано 141 552 новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 61% (85 995 человек) приходится на Россию.

Согласно данным ВОЗ, к началу 2019 года в мире насчитывалось 36,7 миллиона человек с ВИЧ. 79% из них знают о своем диагнозе, 62% получают лечение и 53% благодаря лечению смогли улучшить свое состояние.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИД.

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