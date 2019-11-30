Стрелявшего в девушку из ревности жителя Карачаево-Черкесии задержали

Мужчина, который открыл огонь из травматического пистолета по девушке, был задержан сотрудниками правоохранительных органов Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД региона.

Отмечается, что задержанный 24-летний житель села Чапаевского устроил стрельбу в одном из местных кафе Черкесска. У мужчины был изъят травматический пистолет.

По предварительным данным, преступление было совершено на почве ревности. Один из посетителей кафе 19-летний мужчина закрыл девушку собой, в результате чего получил ранение в руку и ногу. Он был госпитализирован, угрозы его жизни нет.

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