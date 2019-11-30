Украина запустит телеканал для неподконтрольных территорий

На Украине планируют запустить телеканал, вещающий исключительно на неподконтрольных территориях, в феврале 2020 года. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на министра культуры, молодежи и спорта страны Владимира Бородянского.

По заявлению министра, в настоящее время ведется работа над созданием такого телеканала на базе UATV, эфирное вещание должно начаться в феврале следующего года.

Бородянский подчеркнул, что новый канал станет инструментом для налаживания диалога между Киевом и жителями неподконтрольных территорий. При этом, вещать канал будет и на украинском, и на русском языках.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперта из Украины навсегда выгнали из шоу на российском телеканале

— Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе

— Песков счел закон об особом статусе Донбасса краеугольным