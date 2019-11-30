Инспектор по надзору в СИЗО Петербурга арестован за попытку продажи наркотиков

Суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте инспектора по надзору в СИЗО Андрея Пугачева за попытку продажи наркотиков заключенным. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, инспектор вступил в сговор с неизвестными лицами с целью продажи наркотических средств содержащимся в СИЗО.

После этого он приобрел наркотики и пронес их на территорию учреждения.

Пугачев был арестован до 26 января 2020 года. Он попросил суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.