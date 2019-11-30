Диетолог рассказала, кому опасно есть красную икру

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует исключить красную икру из своего рациона. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам доктора, красная икра содержит множество полезных веществ, среди которых витамины и полиненасыщенные жирные кислоты, включая омега-3.

При этом она отметила, что в деликатесе много холестерина и соли, из-за чего людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний и высокого давления, следует отказаться от употребления икры.

Соломатина заявила, что в качестве консерванта для красной икры используется бензоат натрия Е211, который может навредить тем, кто страдает астмой или дерматитом. Кроме того, данный консервант может являться аллергеном.

Также врач призвала не есть красную икру каждый день, так как это может стать причиной избытка витаминов.

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