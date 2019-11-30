Экс-главу Кирова арестовали по делу о взятке

В Кирове суд принял решение в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, в отношении которого было возбуждено дело в получении взятки. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что в отношении Быкова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уточняется, что следователи также занимаются проведением необходимых мероприятий для установление всех обстоятельств произошедшего.

Быков подозревается в получении взятки в размере 7,8 млн руб. Сам чиновник занимал пост главы Кирова с 2007 года. С 2016 по 2019 год был председателем Заксобрания Кировской области, а в октябре 2019 сложил свои полномочия.

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