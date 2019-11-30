Педиатр рассказал об ошибках родителей в воспитании детей

Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о правильном подходе к воспитанию детей, сообщает телеканал «Звезда».

По словам Османова, родителям следует спокойнее относиться к учебному процессу. Необходимо, чтобы обучение было интересно ребенку.

Эксперт отметил, что не стоит перегружать детей различными секциями и кружками, так как как это приведет к усилению утомляемости и снижению внимания. Важно, чтобы ребенок сам нашел себе увлечение «по душе».

Кроме этого Османов заявил, что нельзя сокращать продолжительность сна. Важно также, чтобы ребенок проводил достаточно времени на свежем воздухе.

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