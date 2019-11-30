Свыше 10 студентов в Петрозаводске госпитализировали из-за неизвестной инфекции
На данный момент 18 студентов базового медицинского колледжа в Петрозводске с признаками неизвестного инфекционного заболевания находятся в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Карелии.
Как стало известно, ранее было госпитализировано 13 учеников. Позже в больницу доставили еще пятерых студентов.
По оценкам медиков, у них наблюдается удовлетворительное состояние.
«Взят бакпосев», — сказали в ведомстве.
На данный момент диагноз поступивших пациентов уточняется.
Отмечается, что врачи исключили пищевое отравление и ротавирусную инфекцию.